Amor Romeira explica por qué Susana ha hablado de los atributos de Zeus con Jessica Bueno

Susana Bianca y Jessica Bueno se han vuelto grandes amigas en 'GH VIP 8' y se hacen muchas confidencias. Así, la canaria le ha reconocido a la sevillana que hay un tema que le preocupa y es el tamaño de los atributos sexuales de Zeus Montiel. Pero no solo ha hablado de este asunto con la ex de Kiko Rivera, sino también a Luitingo y a Marta Castro, lo que ha provocado las críticas de Miguel Frigenti, que no cree que al hijo de Sara Montiel le haga ninguna gracia que su chica vaya haciendo esos comentarios por toda la casa.