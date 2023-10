Susana raja de Zeus: "No me hace nada de gracia que duerma aquí"

Susana Bianca ha tocado fondo estos días en la casa de 'Gran Hermano VIP'. La modelo curvy se ha desahogado con Jessica Bueno y le ha dicho muchos pensamientos que le vienen a la cabeza a estas alturas del programa. Ha comenzado diciéndola que tiene mucho agobio. "Estar mal con alguien... no me gusta", ha comenzado. Además, ha añadido que hay cosas que no ayudan como la regla o las nominaciones. Hay que recordar que el otro día tuvo una gran crisis con Zeus.