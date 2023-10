La salvación de Javier Fernández de la nominación pilla por sorpresa a toda la casa: ¡así ha sido la reacción!

Cuatro nominados quedaban para enfrentarse a la expulsión del jueves antes de que comenzase el 'Última Hora' de 'Gran Hermano VIP' y lo que no podía esperarse Javier Fernández era la noticia que tenía que darle Lara Álvarez cuando ha conectado con la casa en directo.

"No sabía qué esperar, hay tensión en la casa, no sabíamos, estábamos todos un poco pensativos, creo que es un poco difícil decir quién es el menos y el más votado actualmente, entonces no sabía qué esperar", ha explicado el patinador y Lara Álvarez le ha dado la enhorabuena por su salvación.