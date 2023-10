Belén Rodríguez explica por qué considera que Carmen Alcayde ha perjudicado a Albert

Belén Rodríguez no cree que Carmen Alcayde esté haciendo un buen papel en 'GH VIP 8' porque considera que está siendo un tanto falsa al "poner a parir" a dos miembros de su grupo, Alex Caniggia y Laura Bozzo, pero ahora siente que su comportamiento puede desembocar en la expulsión de Albert Infante , algo que a la colaboradora no le gustaría nada, pues ella desea que este jueves se salven Gustavo Guillermo y él.

Al ser el 'superjueves' en la próxima gala habrá dos expulsados , por lo que el deseo de Belén Ro no podrá cumplirse, ya que ella solo quería ver fuera a Susana Bianca. En sus redes sociales pide a sus fans que voten para salvar a Guillermo, pero no le importaría si se queda Infanta, que piensa que de salir sería por culpa de Carmen Alcayde, que fue quien convenció a Michael Terlizzi de ir a la famosa cena que desencadenó un auténtico drama que ha implicado a casi todos los habitantes de la casa, como Laura Bozzo, que estalló contra el italiano para defender a su gran amigo.

Belén Ro ha compartido un vídeo en X en el que se puede ver que Michael le dice a solas en el baño que no quiere a ir a la cena con Albert para no confundirle y que no crea que él tiene otros sentimientos por él que no sean los de una estrecha amistad. "Pero la gente no espera eso de ti, esperan que vayas a la cena y que demuestres que es tu amigo", le dijo Carmen Alcayde, que insistía: "Estás en un concurso y tienes que jugar"; hasta conseguir que el italiano aceptase la invitación a la cena.