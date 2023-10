Albert no quiere saber nada más de Michael y la casa estalla por los aires: "No puedo ser tu amigo especial"

Todo estalló cuando Albert y Michael mantenían una conversación íntima en la cena para dos, aquí salió el tema de Naomi, él afirmaba que estéticamente la aspirante a concursante le llama la atención y ahí estalló todo. "Por fin he visto todo, no somos pareja, pero pensaba que podíamos haber tenido algo bonito. No puedo ser amigo especial contigo" , decía Infante. "No te entiendo, te he dicho desde el primer segundo que no podía ser", respondía el italiano y tras esto estallaba todo.

"Estoy muy mal porque es una situación que no pensé nunca llegar a eso, lo juro", ha explicado Michael a Lara Álvarez cuando le ha preguntado por esto en directo. Albert también le ha querido decir algo a la presentadora: "Parece que he matado a 'Manolete' por decir el otro día que si él tenía una relación con Naomi yo no podía ser su amigo especial porque lo que hago con él no lo puedo hacer si tiene una pareja, yo he vivido algo diferente con él a una amistad". "No es así", le ha replicado Michael y asegura que si hubiera sabido esto habría hecho por estar más lejos de él: "He percibido siempre que no me quería perder como amigo".