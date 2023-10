La reflexión de Rodri Fuertes después de que Marta Castro rechazase verlo y hablar con él

Marta Castro ha explicado muchas veces en la casa que no quiere gastar ni un euro del premio final y se mantuvo firme en su posición cuando Marta Flich le ofreció en la última gala hablar y ver a su novio , Rodri Fuertes , que se encontraba preparado para comunicarse con ella, subido en una grúa y con un megáfono que le permitiría hacerle llegar sus palabras después de un mes sin verse ni tener ningún tipo de contacto.

Cuando vio que su chica rechazaba la invitación, Rodri le confesó a la presentadora de 'GH VIP 8' que él si que se hubiera gastado unos cuantos cientos de euros en mantener una conversación con ella. Marta Castro explicó en el debate del domingo que no aceptó no solo por su firme convicción de que no habría que tocar ni un euro del premio, sino porque unos días antes había escuchado en el jardín gritos de unos fans que le decían que su novio seguía esperándola fuera y que con eso le valía para aguantar.