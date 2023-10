Amor Romeira explica por qué Susana ha cambiado su actitud al iniciar un romance con Zeus

"Cuando Susana pasa a vivir a la casa con todos sus compañeros [tras vivir en la cueva], sigue siendo la risueña, la divertida, la que más baila en las fiestas. Y Zeus empieza a ir detrás de ella, sin parar. A mí me hubiera hasta agobiado [...] Zeus estaba siempre encima de Susana. Masajes, caricias, mimos... Aunque ella fuera clara y dijera que no era su prototipo", ha comentado Amor, que cree que su amiga no se agobió porque comenzó a empatizar con las historias de lucha y superación que le contaba el hijo de Sara Montiel.

"Yo conozco a Zeus de fuera y no me parece mal niño. Pero desde que empecé a ver como se estaba adaptando Susana a su personalidad, supe que no le iba hacer bien, no le iba a beneficiar para nada porque es una niña muy insegura en el amor", ha añadido la canaria, que cree que su amiga ha cambiado su comportamiento en la casa para adaptarse al chico que le ha conquistado.