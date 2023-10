Javi, más claro que nunca tras lo ocurrido con Michael en la casa: "Para mí ni Albert, ni Carmen, ni Laura son nada hasta que me demuestren lo contrario"

Javi no ve bien todo lo que ha surgido alrededor de Michael en la casa respecto a su amistad con Albert

"Yo soy realista, conozco ambas partes, la tuya y a de Albert y no puedo dejar que pisoteen a una persona por una cosa que no ha hecho", le dice el patinador al italiano

Michael sigue agobiado con todo lo que está pasando en las últimas horas con Albert y algunas personas de la casa. Ahora, él se ha desahogado con Javi en la habitación, y este ha sido más claro que nunca.

"Déjalas, si quieren meter mierda entre unas y otras no es tu problema, tú ya has salido bien, olvida lo que está pasando allí. Yo hoy tengo una conversación pediente con Albert que luego se lo diré, sino no le voy a volver a mirar a la cara otra vez por lo de ayer, a mí me ha defraudado como amistad en la casa con lo que pasí ayer, yo no puedo volver a confiar en Albert", explica Javi a Michael.

Michael le explica que ha intentado hablar con Carmen Alcayde y que la respuesta de ella ha sido "no". Gustavo, que acababa de entrar en la habitación interrumpe al escuchar esto: "Tío, preocupate de tu gente y de tus amigos, si no quieren hablar, no quieren hablar. Ellos son ellos tres. Le importas de verdad a tu familia, a mí me importas porque eres mi amigo y el que no te quiera que no te quiera, eres un tío merecedor de que te quieran. Si no te quieren hablar más pierden ellos".

"Yo le he dicho que la den a ella, al otro y al de la moto, que se olvide", dice Javi en esta conversación entre los tres. "Simplemente, me duele", reacciona Michael y el patinador intenta explicarle que esto no tiene que ser así: "Tiene que empezar a no dolerte, son dos o tres personas que conoces desde hace un mes. Yo soy realista, conozco ambas partes, la tuya y a de Albert y no puedo dejar que pisoteen a una persona por una cosa que no ha hecho".