¡La casa, al rojo vivo! Michael se rompe en directo por la situación que están viviendo: "Es demasiado para mí"

Al escuchar a Avilés y ante la tensión del momento, Michael no ha podido evitar las lágrimas y Marta Flich se ha interesado por lo que le pasaba: "Yo no quería esto, es demasiado para mí. Todos estos días he vivido una presión increíble. Todos se han peleado y me he sentido muy responsable de todo". Y ha querido aclarar que es verdad que ha tratado de manera diferente a Albert porque él me pedía eso, pero "no quería en ningún momento que él pudiera pensar lo otro, siempre se lo he aclarado mil veces".