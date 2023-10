Las lágrimas de Laura Bozzo y Carmen Alcayde ante el gesto de la madre de Albert con ellas: "Estoy conmovida"

El primero en recibir el alegato de uno de sus seres queridos ha sido Albert, que no daba crédito al ver a su madre. "Sé fuerte, que tú sabes ser fuerte", le ha dicho Juana y ha entonado su alegato: "Tienes que volver a sacar ese brillo que llevaste a la casa y no dejarte comer como te has dejado comer. Tienes que ser fuerte, aquí te queremos, te apoyamos, lo has hecho bien".