A Zeus Montiel no le ha importado gastarse 25.000 euros del premio final por hacer que Susana Bianca regrese a la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de 'GH VIP 8', algo que Luitingo no hizo con Pilar Llori. Al saber que su compañero sí que ha usado el dinero que él no quiso tocar, ha ido a hablar con él y le ha dirigido unas palabras que no le han gustado nada a Alexia Rivas, que ha criticado su actitud en X.

"Qué vergüenza este machaque a Zeus con Luitingo haciéndose el digno. Chico, si eres un cobarde no lo pagues con los demás. Que Pilar no te importa, te importa quedar mal fuera. Zeus no se ha enterrado a sí mismo, se ha ganado el cariño de toda España. Y tú te vas a casa el jueves. Zeus es demasiado bueno. Soy yo y le digo a Luitingo: 'Mira, chaval, no me des lecciones. Yo hago lo que me sale del moño y tú haz lo que te salga a ti, que es dar la nota", son los tuits que ha escrito la colaboradora de 'Fiesta' al escuchar la conversación entre el hijo de Sara Montiel y el cantante de 'Operación Camarón'.

¿Qué le ha dicho Luitingo a Zeus?

El artista le ha dicho a Zeus que tiene que "amortizar" el dinero que se ha gastado del premio final haciendo 'edredoning' con Susana "al menos seis veces al día", además de haberle recriminado ser más débil que él por no haber sabido resistir a la tentación de gastarse el dinero por amor. "Debería haberte preparado psicológicamente pero no sabía cómo", le ha dicho Luitingo, ante lo que el hijo de Sara Montiel solo era capaz de decir que es "muy ingenuo" y que confía mucho en el amor que siente por Susana.