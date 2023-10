Las nominaciones diferencian aún más los bandos de la casa: "¡Están haciendo lo mismo que criticaban!"

Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Luitingo y Álex Caniggia son los nominados de la semana: tú votas en la app de mitele el próximo expulsado

Albert Infante se convierte en el último expulsado de 'Gran Hermano VIP'

Zeus Montiel gasta dinero del premio final en la 'vida extra' para repescar a Susana Bianca: "Estoy enamorado hasta las trancas"

Los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones tras la expulsión de Albert Infante y Susana Bianca. Sin embargo, esta última regresó al concurso después de que Zeus Montiel decidiese gastar la única 'vida extra' en juego en el concurso, por 25.000 euros del premio final, en repescar a su pareja.

Pero antes de descubrir este gran gesto de amor de Zeus, los concursantes se disputaban la inmunidad en una divertida prueba. Michael y Javier acabaron siendo los ganadores, pero el patinador le cedió la inmunidad a Michael sabiendo lo convulsa que había sido su semana y que tenía altas probabilidades de salir nominado.

Después llegaron las nominaciones, en las que Laura Bozzo criticó al bando contrario que se aliase para nominarlas a ella y a Carmen Alcayde. "Es el 'team'. Están haciendo lo que criticaban ellos antes", se quejó.

Así han sido las nominaciones

Alex: Voy a nominar a dos personas que no me peleo y me llevo bien pero nunca fueron nominados. Un punto se lo doy a Zeus. Dos puntos a Luitingo y tres puntos a Marta.

Luitingo: Con un punto a Laura pero es por afinidad. No tengo nada en contra de ella, es la mejor directora de series en España. Con dos puntos a Álex. Y con tres puntos a Carmen.

Gustavo: Para mí mi gente de la habitación es intocable. Un punto se lo voy a dar a Zeus porque he dicho que el que se sentase de mi grupo que se sentase a la izquierda es al que se lo iba a dar. Dos puntos se lo doy a Laura, la adoro y la quiero pero mi gente es mi gente. Y tres se los voy a dar a Carmen.

Jessica: Un punto a Javi, que lo adoro pero tengo que dar un punto a alguien. Dos puntos a Álex porque había que devolverle lo que me hizo sufrir la semana pasada. Tres puntos a Carmen porque esta semana ha habido momentos y hoy mismo hay cosas como en la prueba que no me han gustado.

Javier: Le devuelvo el punto a Jessica, no tengo razones. Dos puntos a Álex porque quiero que gane otra 'Champions', no tengo nada en contra de él. Y tres puntos se los voy a dar a Carmen.

Marta: Un punto a Gustavo, que creo que no va a salir nominado. Dos puntos a Álex y tres a Carmen.

Laura: Un punto a Gustavo, porque obviamente tiene todo el poder en este programa. No va a salir nunca. Dos a Luitingo por haber ido con el chisme de que yo era fea. Y tres no sé porque con esto de la inmunidad no sé qué hacer. Las únicas personas a las que consideraba oportuno no puedo nominar. (Cambia su punto y se lo da a Zeus) Tres a Gustavo.

Carmen: Un punto para Javi. Dos puntos para Marta. Y tres puntos para Luitingo.

Zeus: Un punto para Álex, que va a por el triplete. Dos para Laura y tres para Carmen.

Michael, inmune: Un punto para para Jessica, porque está delante de mí. Dos puntos para Laura y tres para Carmen.