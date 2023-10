Alexia Rivas, contra Laura Bozzo por su comentario a Carmen Alcayde en la puja: "No me ha gustado"

Después de que Marta Flich diera por finalizada la puja, Carmen Alcayde rompió a llorar y aseguró que se le había ido la mano al ofrecer ella también desorbitadas cantidades de dinero por hablar con sus hijos , Carmen, Edu y Olivia, a los que les dijo que los quería mucho y los tenía muy presentes. En ese momento, Laura Bozzo estalló y le dijo que no se lamentase porque sus hijos viven en España y que podría verlos en cuanto saliera del concurso , no como ella, cuyas hijas viven en Latinoamérica.

A Carmen Alcayde no le gustó nada ese comentario y se instaló entre ellas una gran tensión que ya parece resuelta. Alexia Rivas está con la periodista valenciana en esto y es que considera que Laura no ha actuado bien, pues ella ya se gastó 800 euros en llamar a sus hijas y comprobar que estaban bien: "No me ha gustado que Laura le diga a Carmen que tiene a sus hijos en Madrid, no puede hablar con ellos esté donde esté. Y Laura ya había hablado con sus hijos. Y ahora se queja cuando es la primera que ha subido la puja al máximo".