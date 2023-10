Amor Romeira señala el error de Zeus Montiel en su relación con Susana Bianca

La relación entre Susana Bianca y Zeus Montiel sigue hacia adelante, pero con una gran preocupación por parte de ella, que se ha encargado de dejar muy clara a sus principales apoyos de la casa, y es que le angustia pensar que no van a encajar sexualmente y que los atributos sexuales de su chico no sean de un gran tamaño . Esos comentarios han hecho que la modelo sea muy criticada en las redes sociales, unas críticas de las que su amiga Amor Romeira está cansada .

De hecho, para Amor Romeira es Zeus el que está fallando en este tema, al no decirle a su chica que está angustiado al verla tan preocupada: "Susana le dice todo. Y él actúa delante de ella como que no pasa nada. Y cuando ella se va, él empieza a sentir ansiedad, como presión. Y ella vuelve y él como que no ha pasado nada. Error. Dile que estás agobiado por no cumplir las expectativas de ella. Dile lo que piensas, lo que te hace sentir esa forma que tiene ella de hablar. Está claro que esa ansiedad es por miedo a no cumplir las expectativas sexuales de Susana. Pero... ¿y qué culpa tiene ella?".