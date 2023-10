La reacción de Aurah Ruiz al saber la cifra que se ha gastado Jessica Bueno en la puja

Pero esa estupefacción inicial no ha impedido que la que fuera participante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se haya partido de risa al ver las caras del resto de concursantes, como Naomi Asensi o Gustavo Guillermo, al ser conscientes de que el premio no solo había descendido en 75.100 euros por la puja de Jessica, sino en otros 12.000 euros más porque José Antonio Avilés decidió gastar 12.000 para salvarse de la nominación, dejando tan solo 30.600 euros como premio final. "Menos lo que le tengan que dar a Hacienda", ha apostillado Aurah, que no podía parar de reír.