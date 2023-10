El mensaje de Rodri Fuertes tras la nominación de Marta Castro: "No es un voto muy útil"

Sin embargo, la lista de nominados no se quedó así, porque Avilés decidió gastar 12.000 euros del premio final para salvarse y nominó directamente a Javier Fernández , alegando que el patinador había pedido estar nominado esa misma tarde. Por lo tanto, los nominados de esta semana son: Marta Castro, Javi Fernández, Naomi Asensi y Carmen Alcayde.

Rodri Fuertes, novio de Marta, no reaccionó a la primera nominación de la influencer al instante, pero unas horas después sí que se ha pasado por Twitter para mostrarle su apoyo de forma indirecta, pues ha pedido el voto para expulsar a otra concursante, por la que ya había expresado su antipatía: "No servirá de nada y no es un voto muy útil pero… ¡expulsar Naomi!".