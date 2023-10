Jessica Bueno imita a Laura Bozzo y se lía en la casa de 'GH VIP'

A Laura no le ha gustado que Jessica la imite, cree que le ha llamado vieja

Laura Bozzo y Jessica Bueno discuten a gritos: "Te retractas a ti misma"

Jessica Bueno y Laura Bozzo han tenido un encontronazo que hemos podido seguir a través del minutado de este viernes. Todo ha comenzado cuando Jessica comentaba que Laura, si quería buscarla, no la iba a encontrar, comentario que la presentadora ha escuchado: “No, porque yo no me mido con gente hipócrita”.

Pero pongamos en antecedentes. Al parecer, Jessica había imitado anteriormente a Laura y era curiosa su manera de caminar, algo que no ha sentado muy bien a Bozzo, que hace burla de su imitación llevando una escoba como bastón: “Mira, Súper, necesito un bastón. Ya que me imitan como camino…”.

El enfrentamiento entre Jessica Bueno y Laura Bozzo

Jessica no quiere entrar al juego y le dice a Laura que le estaba defendiendo cuando ha hecho esa imitación. Avilés entra en acción diciendo que Bozzo se había metido anteriormente con su madre. Pero la cosa se ha empezado a ir de madre y las voces no han tardado en elevarse. Laura sigue empeñada en que se han reído de ella y Jessica alega que ha sido para defenderla y que su intención no era "llamarle vieja".

“Anda, hombre… no quería gritarte, pero te retractas a ti misma, ¿no te das cuenta? Qué pena que no te des cuenta cuando una persona te valora y te quiere”, dice Jessica a gritos, a lo que Laura le responde “qué pena que tú no te des cuenta de a dónde te están llevando a través de tus amistades actuales, te están envenenando”.

Jessica cree que Laura “se envenena ella sola” y le pide que deje el tema porque “no es el día (recordemos que han pasado pocas horas de la expulsión de Luitingo). “Claro, hoy es el día para celebrar”, apunta Laura. Pero cuando le recriminan ese comentario (que todos creen que va por Lui, se defiende diciendo que es por el enorme gasto que hicieron la noche del jueves).

La reconciliación de Jessica y Laura

Más tarde, las participantes han llegado a un entendimiento. Es la sevillana quien se acerca a Laura a pedirle disculpas si se ha sentido ofendida y recordarle que no iba con ninguna mala intención. "Si hay alguien a quien quiero en esta casa es a ti, y te pido disculpas. No tienes nada que ver, perdón. Y encima con todo lo que estás pasando con Luitingo. Te adoro y te quiero mucho, eres de las pocas personas que cogí cariño acá. Yo provoqué todo el desastre de ayer", le responde Bozzo.

