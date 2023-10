La relación de Susana y Zeus Montiel se enfría: "Estás buscando una discusión donde no la hay"

Susana Bianca, a Zeus Montiel: "No sé por qué le estás dando tantas vueltas a algo que ni existe"

Parece que la pareja formada por Susana Bianca y Zeus Montiel no está pasando por un buen momento. De hecho, podemos decir que la relación se está enfriando dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Y todo esto después de la noche más caliente que tuvieron entre sábanas y llena de pasión. "Estás buscando una discusión donde no la hay", señalaba Susana Bianca a Zeus en el dormitorio sin entender nada de lo que estaba pasando. "Yo no busco discusión ninguna", le ha replicado Zeus. Ambos concursantes pasaron por una crisis ya hace unas semanas, en donde a Susana no le había gustado algo que había hecho Zeus.

"¿Pues entonces? ¿Está todo bien...?", ha dicho Susana. "Como me has dicho que no era broma lo que me estabas diciendo", señalaba Zeus, refiriéndose a algo que le ha dicho la modelo y que no sabía muy bien si lo estaba diciendo en serio o no. "Madre mía...", ha dicho Susana. Zeus le ha explicado que "la cabeza no la tengo 'bien' y todo se enreda... y no pasa nada y ya está", ha contestado el hijo de Sara Montiel quitándole leña al fuego, tras pedirla perdón.

La influencer de moda le ha señalado a Zeus que ella es una persona que habla con él de todo y que se le nota todo, "tanto lo bueno como lo malo. Si estoy enfadada o no. Contigo no estoy enfadada. ¿Qué me va a pasar contigo? Estás rayado por cosas que no sé a que te refieres. No sé por qué le estás dando tantas vueltas a algo que ni existe". "Vale pues ya está, lo quito de mi mente, no pasa nada", le ha dicho Zeus.

Susana no le ha creído del todo y Zeus le ha matizado que está bien, "salvo lo que te he dicho estos días que me pasa... No tengo otra cosa que te quiera decir, yo siempre te cuento todo. Simplemente es eso, por eso fui a la psicóloga, porque noto que estoy con ansiedad y ya me viste también el otro día. Estoy un poco desorientado en lo que a la casa se refiere".

Y ha continuado: "Si yo tuviera algo que decirte te lo diría claramente. Me encantas..." Bianca le ha cortado para decirle que no tenía ninguna duda de eso: "No te he preguntado nada de eso". "Supongo que es bueno, ¿no? Que te cuente como me siento", le ha dicho Zeus. Susana no entendía a qué viene la conversación que están teniendo. "Ay Dios mío", ha suspirado Susana Bianca, antes de que Zeus concluyera la conversación diciendo de nuevo que estaba bien. Veremos en qué acaba la cosa, pero lo que está claro es que la relación no está igual de bien que días atrás dentro de la casa. Hay que recordar que Susana volvió a la casa gracias a que Zeus la repescó gastándose dinero del bote final.

