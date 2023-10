El bajón de Zeus con Susana: "Hay algo en su cabeza que está cambiando..."

Zeus Montiel se desahoga con Gustavo y Michael Terlizzi en el jacuzzi de 'Gran Hermano VIP'

Gustavo cree que Zeus Montiel tiene que ser fuerte si Susana Bianca sale expulsada

Zeus Montiel, sobre una posible expulsión de Susana Bianca: "Si ella se va, yo también me quiero ir"

Zeus Montiel no se siente muy seguro en su relación con Susana Bianca. O al menos eso les ha contado a sus amigos Michael Terlizzi y Gustavo, que se ha desahogado con ellos y les ha asegurado que quiere notar más atención de su parte. Además, les ha dicho que Susana pasa ahora más tiempo con las chicas, dando a entender que pasa de él.

El hijo de Sara Montiel ha comenzado diciendo a sus amigos la forma de ser que tiene: "Si estoy mal, no puedo disimularlo. Y eso es jodido, al final no lo disfrutas tanto". Los tres han recordado lo mal que lo pasaron cuando comenzaron el programa. Entonces, Zeus ha hecho una confesión: "Me quedaré yo más tranquilo si me voy yo antes que Susana. Si ella se va, yo del tirón me quiero pirar". Eso no le ha gustado a Gustavo: "Zeus, tiene que estar fuerte".

Gustavo le ha preguntado a Zeus si tiene miedo de que no le espere fuera. "Estoy segurísimo de que sí me va a esperar. Lo que pasa es que para anclar la relación sé que lo bonito que me espera está fuera. Lo que tengo miedo es que todas las tensiones de la casa y todo vaya en contra de lo que estamos construyendo aquí". Gustavo le ha puesto el ejemplo de Luitingo, que también sufrió la marcha de Pilar Llori. Zeus le ha dicho que mentalmente, el cantante es más fuerte que él.

"Últimamente no hablamos ni media hora"

Además, Zeus Montiel ha contado un poco el resumen de su situación amorosa con Susana: "Últimamente no tenemos ni media hora para hablar. Es una cosa que no entiendo la verdad. Yo sé que hay algo en su cabeza que ha pensado o deducido que está cambiando. No en nuestra relación, si no en la manera de afrontarla".