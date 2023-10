El tenso enfrentamiento entre Marta y Avilés: "Me haces ser una persona que no soy. Me sacas de mis casillas"

Así ha sido la discusión entre Marta Castro y José Antonio Avilés en la casa de 'Gran Hermano VIP'

José Antonio Avilés, a Marta Castro: "Lo mejor es no seguir teniendo relación..."

Según Marta Castro, no le ha beneficiado que Avilés nominase a Javi Fernández porque es un concursante fuerte dentro de la casa

Marta Castro está muy enfadada con Avilés estos días en la casa de 'Gran Hermano VIP' por las nominaciones. La relación que tienen ambos ha dado un giro radical, pasando de ser amigos a casi ni poder verse. Y es que ya lo explicaba Marta en el confe: "Estoy mosqueada, porque que esté Javi nominado no me beneficia". Por su parte, Avilés explicaba que lo nominó porque lo vio "fatal". Hay que recordar que hace una semana Marta sufrió un bajón dentro de la casa.

"Si no hubiese sacado a Michael a la palestra y hubiese dejado a Marta dentro", concretaba José Antonio Avilés, dejando claro así que seguramente se iría el modelo italiano de la casa. Por su parte, Marta esto no lo entendía del todo: "Si quieres salvarme a mí, no pones a Javi que sabes que es un perfil de un 3%", dando a entender que Javi Fernández tiene muchas posibilidades de salvarse.

Además, Marta se lo dejó claro cara a cara a José Antonio Avilés: "Que le dieses al timbre no me ha beneficiado". Avilés le dijo que no lo afirmase tan rotundamente si todavía no sabía con seguridad quién se iba a salvar. Además, añadió que no le hablase "de una forma que no me gusta". "Lo que no me gusta es lo que haces tú", señaló Marta Castro. Avilés seguía sin entender la forma en la que le hablaba Marta: "Hay reacciones que no compensan". Ambos se cruzaron unas palabras más subidas de tono, hasta que Gustavo les paró preguntándoles que por qué estaban así todo el día.

"Lo mejor es no seguir teniendo relación tú y yo"

"Le estaría contestando a diestro y siniestro. Lo que pasa es que...", dijo Avilés, hasta que fue cortado por Marta con lo siguiente: "Yo estoy intentando no hablarle, porque me pone un poco nerviosa". "Si quieres no hablamos", le respondió Avilés. Y Marta le corrigió diciéndole que se refería a no hablarle "para no discutir. Sacas algo en mí que me pone nerviosa". Avilés le respondió con lo siguiente: "Me siento hasta afortunado de sacar en ti algo que nadie saca...". Los dos llegaron a la conclusión de que fuera de la casa de 'GH VIP 8' es muy complicado que mantengan una relación.