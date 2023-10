Michael se cambia de habitación y revoluciona la casa: "Mete a quien te dé la gana. Estoy harta"

Michael Terlizzi no está atravesando su mejor momento dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' . Es más, se ha cambiado de habitación porque no puede más. Según le ha contado a Gustavo y Zeus Montiel en el jacuzzi, ese cambio se ha producido porque tiene muchísima ansiedad. Este cambio de habitación ha provocado que haya creado un conflicto, puesto que de alguna manera, pasarse de una habitación a otra supone irse de un 'team' y recaer en otro.

El modelo italiano ha pasado del equipo azul al equipo naranja , formado por Álex, Laura Bozzo, Naomi y Carmen Alcayde. Y como era de esperar, este 'team' no ha tardado en hablar sobre el tema. "Michael está realmente rayado de la cabeza. A niveles de ansiedad y demás", ha señalado la periodista. Carmen le ha dejado claro a su equipo que Michael se ha pasado a su equipo "por cambiar de aires. Simplemente".

Laura Bozzo ha hecho la siguiente pregunta, sin entenderlo demasiado bien: "¿Ahora nosotros tenemos que preocuparnos por Michael? Ese no es mi juego. No estoy de psicóloga aquí". Es en ese momento cuando Laura Bozzo no ha dudado en ir directamente a por Michael y preguntarle si había traído sábanas a su cuarto. Michael le ha respondido que sí y Laura Bozzo le ha preguntado que por qué. "¿Me han consultado a mí?", ha añadido la presentadora peruana.