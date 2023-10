¡Salvación inédita en 'GH VIP! Javier es el menos votado, pero no tiene claro si quiere continuar: "No estoy contento"

Lara Álvarez ha conectado en directo con la casa para comunicar que Javier es el salvado al tener solo un 12% de los votos y que sigue en el concurso. "Tengo mitad de espíritu dentro de la casa y mitad fuera de la casa , es lo que llevo arrastrando días. Se que Marta y Naomi tienen muchas ganas de quedarse, no me gustaría que dijeran mi nombre", ha entonado el patinador antes de conocer la noticia.

"Me debería sentir mucho más contento de lo que me siento, tengo la sensanción de querer volver a cas,a ojalá no la tuviera, pero al final yo he tomado la decidión de estar aquí" , ha explicado el concursante a la presentadora.

Javier había entonado durante los últimos días que se pensaría si abandonar si no era el expulsado, algo por lo que Lara Álvarez le ha preguntado en el confesionario. "Por una parte sigo pensando lo mismo, los sentimientos que tengo no son buenos ahora mismo, no estoy contento, no me divierto, tengo mucho tiempo para pensar y es algo que me cuesta mucho sacarme de la cabeza", le explicaba él y la presentadora le ha propuesto un pacto: "Vamos a quedar tú y yo aquí dentro de 24 horas, mañana a la misma hora y yo te haré la pregunta: Javier, ¿quieres continuar o quieres abandonar?". Sabremos su respuesta mañana en el 'Ultima hora' de 'Gran Hermano VIP'.