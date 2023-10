Sale a la luz lo que pasó entre Pilar y Luitingo cuando se vieron fuera: "Nos quedamos solos y..."

La relación de Luitingo y Pilar ya es historia después de que el cantante haya confesado en el debate de 'GH VIP' que no tiene el sentimiento necesario para tener algo más con ella fuera de la casa, pero si ha salido a la luz que pasó algo entre ellos tras la gala del pasado jueves en la que fue expulsado.

"Porque ella quiso y yo también" , respondía Luitingo y se explicaba: "Me quedo con ella y hablando con mi padre , después nos quedamos solos y surge". Belén Ro preguntaba directamente si tuvieron relaciones. "Que lo diga ella", prefiere Luitingo y Pilar Llori aclaraba algo: "Nos dimos muchos besos". Aunque después de todo lo ocurrido ha quedado claro que no va a haber nada más entre ellos, algo de lo que Jessica Bueno se ha enterado también en directo.

Y es que Jessica parece que tiene mucho que ver en todo lo que ha pasado. Luitingo ha querido dejar claro que no tiene el sentimiento que debería para tener una relación con Pilar Llori fuera y que se ha dado cuenta que le encanta Jessica Bueno : "Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella".

Palabras que han dejado en 'shock' a todos los presentes en plató, entre ellos a Anabel Pantoja y Belén Ro. "Si tu estabas enamorado de Jessica cuando Pilar te escribe la carta tu dices: 'Mira Pilar lo siento muchísimo. Mira, que me gusta Jessica y voy a dormir con ella', cree Belén y Anabel Pantoja la querido decirle algo: "No es mi amiga. Mi amigo eres tú. Puedo aceptarte que te varíen los sentimientos. ¿Pero si Pilar te hace eso a ti, cómo te hubieras puesto tú? Tienes que tener un poquito de comprensión. Creo que esta chavala no se merece que le digas esto en directo".