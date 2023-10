Luitingo confiesa sus sentimientos por Jessica Bueno y aclara que ocurría bajo las sábanas: "Me encanta estar con ella"

Luitingo ha sorpredido a todos afirmando que ha sentido algo más que amistad por Jessica Bueno

Ion Aramendi ha preguntado al cantante si ha pasado algo bajo las sábanas con Jessica y este lo ha aclarado

La amarga despedida, entre lágrimas, de Jessica Bueno y Luitingo: "Doy gracias a la vida por haberte conocido"

Luitingo ha confesado algo durante le debate de 'Gran Hermano VIP' tras ser expulsado en la pasada gala de 'GH VIP', algo que nadie se esperaba y es que lo que muchos pensaban que era que tenía sentimientos por Jessica Bueno es algo que ha confirmado el cantante.

Cuando se reecontraba, entre reproches y mucha tensión, con Pilar Llori ambos contaban lo que ha pasado desde el jueves entre ellos y confesaban que no han tenido mucho contacto entre ellos desde su salida de la casa y es que parece que hay una razón de peso: "En ningún momento me he arrepentido en lo que he hecho con Pilar, pero siempre he sentido una amistad especial con Jessica".

Él ha asegurado que no ha jugado en ningún momento con Pilar, pero lo que ha pasado en los últimos días es que le "encanta estar con Jessica". Confesión que dejado de piedra al plató y que han hecho reaccionar a Pilar: "Al final yo no estaba tan loca, ni una celosa, te has retratado tu solito".

"Soy sincero y digo lo que pienso, cuando se fue Pilar estuve mucho tiempo con Jessica, siempre he tenido una bonita relación con ella", ha explicado el cantante y ha asegurado que se ha sentido muy a gusto con Jessica: "Lo de dormir con ella lo sentí". "Siempre he tenido una conexión muy guay, me gustaba mucho estar con ella", ha afirmado Luitingo.

¿Qué ha pasado entre Luitingo y Jessica Bueno bajo las sábanas?

¿Ha pasado algo bajo las sábanas entre Jessica y tú?, ha preguntado Ion Aramendi a Luitingo, este ha asegurado que solo se han acariciado en el brazo de vez en cuando, pero nada más.

Además, hemos podido ver una conversación entre Jessica y Susana pensando en todo lo que ha vivido con el cantante en los últimos días: "En las letras de las canciones me señalaba frases y mi cabeza echaba humo, he estado rayandome un montón sin entender nada".