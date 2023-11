El distanciamiento entre Zeus y Susana: "No tenemos ni media hora para hablar el uno con el otro"

Eso sí, Zeus tiene claro una cosa: "Si ella se va, yo del tirón me quiero pirar" . El concursante ha encontrado en Susana un apoyo incondicional dentro de la casa y así se lo hizo saber en el jacuzzi a Michael y Gustavo. Pero por otro lado, le preocupa una cosa: "No tenemos ni media hora para hablar el uno con el otro, una cosa que tampoco entiendo la verdad. Yo sé que hay algo en su cabeza que ella ha pensado o ha deducido y noto que hay más distanciamiento".

Ambos han estado durmiendo muchos días juntos, pero Susana es posible que pronto tome una decisión. "No sabes la diferencia de esta cama con esa cama... Yo estoy deseando venirme para acá", le dijo a sus amigas. Posteriormente, fue el propio Zeus quien se lo preguntó: "¿Te vas a ir para allá?". "Amor es que para mí es super importante y no duermo aquí. Aparte, así aguantamos más...", le explicó Susana.

Ambos hablaron también sobre las ganas que se tienen el uno del otro y que no aguantan más. De hecho, más de una vez han hablado de pedir una hora sin cámaras. Susana quiere que eso sea recíproco, puesto que ha dejado varias veces que para ella es muy importante. "Pero, ¿y no vas al baño tú solo a hacer algo?", le preguntó a Zeus. "Lo he pensado, pero es que aquí viendo pasar a gente y todo es como...", le explicó Zeus.