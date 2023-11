Gustavo cuenta cómo fue su surrealista vuelta a casa tras ser expulsado: “No tenía llaves y tuve que pedir ayuda a la Guardia Civil”

Gustavo abandonaba la casa de Guadalix por la noche tras ser expulsado disciplinariamente por la organización

Álex Caniggia y Gustavo se reencuentran y dan la cara tras su expulsión disciplinaria: "Se nos fue un poco de las manos"

Gustavo Guillermo era expulsado disciplinariamente junto a Álex Caniggia durante la noche de ayer, tras sobrepasar los límites ambos abandonaron la casa de Guadalix de noche y el exchófer de María Teresa Campos contaba la surrealista vuelta que tenía a su vivienda tras esto.

Durante su reencuentro con Álex en plató tras la expulsión, donde ambos se han explicado y se han reconciliado con un emocionante abrazo, Gustavo ha contado cómo volvió a su casa: "Fue surrealista, llegué a casa como a las 2:00h de la mañana y no tenía llaves del portal, han cambiado el código de casa y no podía entrar, fui a la Guardia Civil para que me ayudaran a llamar a mi novia y me llevaran a su casa".

El ya exconcursante ha contado cómo fue este momento cuando fue a la Guardia Civil a pedir ayuda: "Cuando llegué, me decían: '¿qué haces en pijama?, les dije: 'mira, me acaban de expulsar de 'Gran Hermano VIP' y no tengo llaves, le decía: 'te prometo que es verdad, no te estoy mintiendo'. Me decía: 'lo siento, es que no veo la tele'. Y ya vino otra pareja y me reconoció uno de ellos afortunadamente y me ayudaron a ir a casa".

Además, relata cómo llegó y se reecontró con su novia Ainhoa: "Vi a mi pareja, me derretí en abrazos, imáginate. Ella se asustó un poco porque el Guardia Civil me acompañó hasta arriba porque no se fiaba. No he dormido en toda la noche".

