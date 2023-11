Albert reacciona al posible 'tonteo' de Naomi y Michael: "Me da muchísima pena no estar..."

Además, se ha subido al sofá donde se sientan los colaboradores del programa. "Y no llevas nada...", decía Ion Aramendi. "Ahora en serio, ¿crees que Michael y Naomi tienen futuro?" , le ha preguntado el presentador del programa. "No lo sé. Conozco a los dos. Yo creo que están de cachondeo. Si pasara algo, no me pasaría nada con Naomi. Con el otro ya se sabe que hay movida y tal ... Pero Naomi seguiría siendo mi amiga y la defendería igual".

Y ha confesado el por qué no cambiaría nada su relación con Naomi: "La quiero. Me apoyó cuando nadie me apoyaba. Esto no me importa nada porque el sábado pasado me fui de jarana y me olvidé de todo". Ion Aramendi le ha recordado que este domingo es el cumpleaños de Michael, a lo que Albert ha respondido que siendo sincero, "tengo sentimientos encontrados. En muchas ocasiones le he querido culpabilizar de muchísimas cosas, pero también me da muchísima pena no estar".