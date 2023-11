La llamada de atención de Ion Aramendi a Alex Caniggia por sus palabras hacia Avilés: "No digas esas cosas"

Ion Aramendi ha preguntado a Álex por quién cree que será el expulsado. "¿Quién va a ser el expulsado de la semana? Está más que dicho, está más cantando que el himno, Avilés, la escoria", ha entonado el ya exconcursante y el presentador le ha pedido que no se refiera a su compañero de esta manera: "No digas estas cosas, que no son bonitas, puedes decir que es un concursante que no te gusta y tal, pero no digas escoria, que no mola".