Los concursantes expulsados hacen sus alegatos para ser repescados

Pilar Llori, que lleva semanas pidiendo ser repescada, ha reconocido estar nerviosa ante la idea de poder volver a entrar a la casa y no para de compartir mensajes de sus clubs de fans pidiendo su vuelta al concurso. Luitingo, por su parte, le ha pedido a sus seguidores que "inunden" las redes con el hashtag #RepescaLuitingo: "Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías y, aunque no me conocías, soy tu fiel admirador y te pido que hagamos viral entre todos esta frase: ¡Luitingo tiene que ir a Guadalix!".