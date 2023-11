Miguel Frigenti carga contra Susana por la razón que le ha dado a Zeus para que sea expulsado antes que ella

Tras los últimos desencuentros que han protagonizado Susana Bianca y Zeus Montiel, Miguel Frigenti ha aumentado sus críticas a la modelo , a la que llama "Yosana" porque cree que es muy egocéntrica. Así, en el antiguo Twitter, ahora llamado X, el colaborador de 'El Debate de GH VIP 8' ha comentado que cree que la canaria "no soporta" a su novio y que "no sabe cómo decírselo".

También ha aplaudido que Jessica Bueno, a la que normalmente critica mucho y llama "Sor Galletas", le haya dicho a Zeus a solas en el vestidor que cree que Susana no debería ponerla en medio de su relación, pues considera que la sevillana le está quitando así "la careta" a su amiga: "Si ella le apetece pasar un tiempo separada de ti, que sea clara y te diga: 'Mira, me apetece estar con mis amigas, pero que no diga que va a estar con Jessica porque está sola, ¡no!, porque Jessica no está sola".