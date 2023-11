La mayor crisis entre el 'team' naranja que salpica a Michael: "No me busques nunca más. Es la última vez que hablamos"

José Antonio Avilés, al team azul: "Jugaron con el físico de Zeus"

La brecha que está sufriendo el team naranja salpica a otros concursantes de la casa

Carmen Alcayde le deja las cosas claras a Michael Terlizzi: estas han sido sus palabras

La brecha que hay abierta en el team naranja ha salpicado directamente a otro concursante de la casa: a Michael Terlizzi. "No me busques más para hablar de nada", le decía Carmen Alcayde a Michael. Y es que a la periodista le molestó que mientras Avilés decía que "era una sanguijuela y una sibilina", Michael no hizo más que afirmar. Unas imágenes que a Alcayde le dolieron y así se lo hizo saber al modelo.

"Yo no he dicho nada", le decía Michael. "Yo soy tu amigo y tú mi amiga", le señalaba a Carmen Alcayde. Pero esta no se mostraba muy de acuerdo con sus palabras: "Amigo mío ya no eres, te lo juro", recalcaba. Michael, por su parte, le dijo que tampoco quería todo esto que estaba pasando, algo que Alcayde no se creía del todo. "No me busques nunca más. Es la última vez que hablamos", sentenciaba Carmen Alcayde.

Además, Laura Bozzo intervino para acusar directamente a Michael de que él era el causante de todo y para decirle que ya le avisó a Carmen Alcayde de que no hablara con nadie del otro team, que luego eso se puede malinterpretar y perjudicarles. Por otro lado, en el team azul, Avilés recordaba a todos lo que es el team naranja: "Jugaron con el físico de Zeus de si era guapo o feo, de si era mejor o peor para ser modelo. Ellas todo lo llevan a la broma". Y concluyó diciendo que se iba a ir él expulsado de la casa, "pero a esa la saco conmigo" (refiriéndose a Carmen Alcayde). Cabe recordar que este martes se ha salvado Michael de la expulsión.

La fisura del team naranja