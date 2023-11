Miguel Frigenti carga contra Gustavo por sus declaraciones sobre Carmen Alcayde: "Lo de ir de pacífico era un papelón"

"A Carmen no la soporto. Si no lo digo, reviento. Es mentirosa, una mala persona que siempre va por la espalda clavando puñales. No soporto ni siquiera su tono de voz", han sido las palabras exactas del que fuera chófer de María Teresa. "Ya le podría haber dicho todo esto a Carmen dentro de la casa, pero finalmente ha demostrado lo que ya sabíamos. Que lo de ir de pacífico era un papelón y que la pela es la pela. Vamos, un concursante farsante en toda regla", ha comentado Frigenti a raíz de estas declaraciones.