La promesa de Luitingo en caso de ser repescado: "Lo haré durante una semana"

Luitingo ha mostrado su enorme deseo de ser repescado . En sus redes sociales no para de pedirle a sus fans que, en cuanto se abran las votaciones, vayan a darle su confianza para que pueda convertirse de nuevo en concursante de pleno derecho. Para convencer a los que no son tan seguidores suyos, ha decidido hacer una promesa , que cumplirá si consigue regresar a la casa de Guadalix de la Sierra.

En un directo de Instagram, el cantante de 'Operación Camarón' le ha asegurado a los fans de 'GH VIP 8' que si él entra de nuevo al concurso van a "gozar" y les ha pedido perdón si les ha sentado mal algo de lo que haya hecho durante su primera etapa dentro de la casa: "Pero tampoco puedo estar todo el día pidiendo perdón, que parezco San Lázaro, que no he hecho nada del otro mundo, que yo le deseo el bien a todo el mundo [...] Tengo muchos haters en Twitter, pero no pasa nada porque si entro voy a demostrar que soy una persona real y alegre".