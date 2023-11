Luitingo llamó a Pilar desde el teléfono de su padre: "Mírame a la cara y dime que es mentira"

"Luis tiene 'más versiones que la macarena'. O sea, no es normal. Si a Luis le hubiera pasado lo que dice realmente, que es que no le gusta mi hermana, yo lo respetaría", ha comenzado diciendo Alba. "Mi hermana no es una santa, mi hermana ha dejado en un reality a Miguel. El problema viene cuando el jueves dijo en plató que con Pilar no quiere conocerse más y Jessica le encanta", ha dicho la hermana. Se refiere al momento en el que Luitingo y Pilar se vieron las caras en plató y zanjaron por completo su relación.