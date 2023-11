El dardo de Miguel Frigenti a Jessica Bueno por su comentario sobre Luitingo: "Me pregunto si Pablo..."

Pablo Marqués lanza un mensaje ante la polémica con su novia, Jessica Bueno, y Luitingo: "No nos vais a romper"

A Miguel Frigenti no le está gustando nada ni la actitud ni el concurso de la modelo sevillana

El colaborador de 'El Debate de GH VIP 8' le ha lanzado una pulla por su último comentario acerca del cantante de 'Operación Camarón'

Miguel Frigenti ha dejado claro en infinidad de ocasiones que no le está gustando nada el concurso de Jessica Bueno y que no aprueba la actitud con la que está afrontando el triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta con Luitingo y Pilar Llori. El colaborador de 'El Debate de GH VI 8' cree que la única víctima de esta historia es la madrileña y que la modelo sevillana no debería echarle toda la culpa de lo ocurrido al cantante de 'Operación Camarón'.

Además, considera que Jessica Bueno no está siendo justa con su novio, Pablo Marqués, por el tipo de comentarios que hace sobre Luitingo, tal y como ha expresado en su cuenta de Twitter, el nuevo X: "Jessica ha dicho textualmente que se ha reído con Luitingo todo lo que no se ha reído este año. Me pregunto si Pablo no le hace reír". Una opinión que ha sido compartida por muchos espectadores de 'GH VIP 8', que creen que Pablo debería estar preocupado por los sentimientos de la modelo hacia su amigo.

Pablo ha publicado un largo comunicado en forma de post en el que ha asegurado que no se cree nada de la historia entre Jessica y Luis, porque considera que hay "una manipulación" de las imágenes y los audios. Unas palabras que han dejado alucinado a Frigenti, fan del formato desde siempre y buen conocedor de que no puede haber ningún tipo de manipulación en la emisión del directo, un canal 24 horas con dos señales que los fans como él siguen a todas horas y donde no se les escapa ni el más mínimo detalle.