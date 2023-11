La reveladora conversación entre Jessica Bueno y Luitingo: "Donde hay no se puede negar"

Jessica Bueno y Luitingo comparten sofá de madrugada donde hablan de todo

Pilar Llori se rompe al ver la relación que hay entre el cantante y la modelo: "Parece que me estoy viendo a mí misma hace un mes"

Esto ocurrió después de que Luitingo le regalase a Jessica Bueno el perfume que usa Pilar

Jessica Bueno y Luitingo son un gran apoyo el uno para el otro en la casa de Guadalix, tanto es así que incluso pasan muchas horas de madrugada hablando y confesándose el uno con el otro.

"De los errores se aprende, hay que pensar las cosas, no ser tan impulsivo. Ere sun enamoradizo de la vida, te ilusionas, la ves y dices: 'es el amor de mi vida'. Aquí te ha pasado", le dice Jessica Bueno a Luitingo refiriéndose a Pilar Llori y él hace un revelador gesto ante esto y le dice: "Ya hablaremos un día. Aquí te das cuenta de muchas cosas".

Ya cuando hablan de lo que dijo sobre ella en plató, Jessica le dice que no hacía falta "ser tan explícito". "¿Para qué voy a mentir?, pregunta el cantante y ella se explica: "Decir eso habiéndole dado bombo a imágenes nuestras es dar mucha más importancia. Yo soy más prudente". "Fuera de aquí te lo diré y ya está y tú vas a contestar si sí o si no".

Luitingo cree que si te mola alguien te mola "aquí y en Noruega". "Aquí se puede confundir un cariño", dice Jessica y él interrumpe, entre gestos: "Sí, a la carcel. Me estás entendiendo porque si no no te reirías". Además, el cantante le asegura que "solo le quiere explicar una cosa nada más". Jessica le pide que "mejor no" lo haga y que piense en todos los marrones que le pueden venir por decirlo: "Somos mayores para saber decidir y hacer lo correcto y no dar que hablar".

"Lo que es... es y donde hay, hay y donde no hay, no hay. Donde hay no se puede negar", dice Luitingo. Ella le intenta explicar que dentro de la casa "nada es real" y que la confianza y el cariño que le tiene a él es cariño: "Cada uno tiene la opción de elegir y de saber". "Pero cuando los dos es lo mismo", responde él y ella reacciona con un "que no" y afirma que "hay cosas que se pueden evitar si uno quiere".

Pilar Llori se rompe ante la situación que está viviendo con Luitingo dentro de la casa

Mientras, Pilar Llori habla con Albert Infante de lo mucho que ha apostado con él y que lo suyo ha sido de verdad: "Pueden hacer lo que quieran, pero a mí me duele ver las cosas". "Yo se que ella no va a hacer nada, pero no puedo entender algunas cosas porque son como muy obvias", continúa diciendo Pilar sobre lo que ve de Jessica bueno y Luitingo en la casa.