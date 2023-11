Alexia Rivas revela por qué defiende ahora a Jessica Bueno

Al ver este comentario, Alexia no quiso quedarse callada y respondió con contundencia, defendiéndose a sí misma y también a Jessica Bueno: "Uf qué guay eres, no veas que zascas estás soltando. Solo te retratas en tu machismo para atacar a una concursante de un juego. Es una tía fiel a sí misma y con dos narices para plantarle cara a cualquiera de la casa . A seguir llorando".

Con esas palabras, la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué apoya ahora a la modelo, pero no han sido sus únicos comentarios sobre lo ocurrido estos días en la casa de Guadalix y es que también ha criticado la actitud de Pilar Llori: "El sufrimiento de una mujer no es más que el de un hombre. Lo que ha hecho Luitingo está mal como persona, sea hombre o mujer. Si fuera al revés, que Pilar no quiere seguir con Luis diríamos que bien por su derecho a elegir. Yo lo siento pero Pilar está siendo muy pesada en general".