Amor Romeira explica por qué no ha ido a recibir a Susana Bianca en plató tras su expulsión

Amor Romeira es amiga íntima de Susana Bianca y la ha estado defendiendo al máximo en sus redes sociales durante su paso por 'GH VIP 8'. La primera vez que la modelo salió expulsada lamentó no ver a la majorera en plató y se llegó a plantear si estaría enfadada o molesta con ella por alguna razón. Al ver que se preocupaba tanto en su vuelta a la casa de Guadalix de la Sierra, la colaboradora de 'Fiesta' prometió que cuando fuese expulsada definitivamente estaría en plató, pero ahora que ha ocurrido no ha estado .

Como es consciente de la promesa que hizo e intuía por lo que leía en las redes sociales que la novia de Zeus Montiel iba a ser la expulsada, Amor Romeira ha querido explicar el motivo por el que no ha podido estar presente en el plató de Mediaset para reencontrarse con su querida amiga: "Me da mucha pena no estar en Madrid y poder recibir a mi Susana Bianca. Pero me encuentro en Fuerteventura, llego mañana a Madrid. Así que nuestro reencuentro será el viernes si Dios quiere".