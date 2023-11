Marta Castro carga contra Albert Infante para defender a Pilar Llori

Marta Castro ha afirmado que Albert Infante no es santo de su devoción , pero que le parecía que lo estaba haciendo muy bien en los primeros días de la repesca hasta que vio lo unido que sigue estando a su 'team' naranja, compuesto por Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Naomi Asensi más Alex Caniggia, que ya no está en el concurso, pero que los sigue apoyando desde fuera.

A la novia de Rodri Fuertes no le importa tanto que esté pegado al equipo naranja, sino que no muestre su apoyo sin condiciones a Pilar Llori, de la que dice que es como su hermana. "Ojo con el team naranja y la lealtad de Albert hacia Pilar, muy amigas pero antepone a Laura, Carmen y Naomi… qué falsedad", ha comentado la asturiana en X, el antiguo Twitter, dejando claro que ante todo ella es fiel a su equipo azul y que, aunque Pilar se haya pasado al naranja, no se termina de fiar de ellos.