El 'team naranja' se resquebraja tras la no salvación de Laura: "Os habéis salvado a costa de acuchillarme a mí"

Laura Bozzo está convencida de que el jueves será la expulsada, después de la salvación de Carmen Alcayde y Naomi Asensi este domingo durante el debate de 'Gran Hermano VIP'. Además, la presentadora peruana no encajó muy bien que sus compañeras fueran las salvadas y no ella. Como bien dijo en directo, es consciente de que tiene todos los votos en contra del team azul y sobre todo de Jessica Bueno y Luitingo, y eso le puede jugar una mala pasada.

"Laura es la típica amiga que quiere que te vaya bien pero no mejor que a ella. Entonces a mí ese tipo de amigas no me van. Estoy llegando a unos límites de mi paciencia... ", contaba Naomi en el confe. Por su parte, Carmen aseguraba que era la típica amiga que había que hacer balanza, a lo que Naomi contestó rápidamente: "A ti te compensa y a mí a lo mejor no".