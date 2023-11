La casa arde tras no salvarse Laura Bozzo: "Siempre dice lo mismo. Está siempre con el mismo discurso"

Laura Bozzo contra el team azul: así ha sido el enfrentamiento

El pasado jueves saltaba la sorpresa cuando Marta Flich comunicaba a los concursantes de 'Gran Hermano VIP' que todos estaban nominados (a excepción de los repescados). Bueno, todos menos Jessica Bueno, puesto que Zeus Montiel le salvó por una confusión en el confe. Por fin hemos podido saber este domingo que las salvadas han sido Carmen Alcayde y Naomi Asensi.

Por un lado está Carmen Alcayde, que se mostraba muy alegre después de saberlo, a la vez que sorprendida: "¡Qué fuerte! Esto es imposible. Nunca digo nada, pero esta salvación va dedicada a Carmen, Edu y Olivia", señalaba Carmen Alcayde, dedicándoselo a sus hijos. "Te lo juro que no me lo esperaba. Es el mejor día de mi vida. No sé qué hacer hoy", decía Alcayde.

Una reacción que contrastaba totalmente con la de Laura Bozzo, que se la veía con cara seria. No obstante, la presentadora peruana aseguraba que se esperaba que fuera Carmen la salvada. "Sé que tengo todos los votos en contra del team azul, en especial de la gente que quiere a Jessica. Sé que Carmen tiene una excelente relación con Jessica y con el team azul. Obviamente a mí no me iban a salvar", aseguraba Laura Bozzo.

La segunda salvada de la noche ha sido Naomi Asensi, que no se lo esperaba para nada tampoco y se abrazaba con su team para celebrarlo. Tanto que hasta ha habido un momento que se ha caído de la ilusión y euforia. "Estoy en shock", aseguraba la valenciana.

Enfrentamiento entre Laura Bozzo y Luitingo

Posteriormente, Ion Aramendi le ha preguntado a Laura Bozzo cómo estaba, puesto que era la que más papeletas tenía de ser salvada y no ha sido así. "Yo dije claramente que no iba a ser salvado porque he tenido muchos problemas con Jessica y Luitingo. Toda la gente que los apoya me van a expulsar a mí. He cumplido mi sueño de estar aquí dos mese y el público me ha apoyado. Yo me voy el jueves y se acabó", la presentadora peruana se ponía con un pie y medio fuera del programa.