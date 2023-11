Makoke y Raquel Arias salen en defensa de Laura Bozzo: "Es la ganadora"

Laura Bozzo no atraviesa su mejor momento en la casa de Guadalix de la Sierra. La presentadora de televisión se llevó una ingrata sorpresa al conocer el pasado martes en 'Gran Hermano VIP: última hora' que Michael Terlizzi era el salvado. Laura se molestó al no entender la decisión del público y amenazó con abandonar: "Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odia", decía.