Belén Ro revoluciona 'GH VIP' y dona 10.000 euros a los concursantes para que suba el premio final

‘’El importe del donativo saldrá directamente de vuestros sueldos de esta noche, pero tenéis la libertad de decidir si donáis o no donáis. Solo participan los seis colaboradores, en la casa no tienen ni idea’’.

Casi todos han aceptado hacer el donativo y las cantidades han sido variadas: Anabel Pantoja ha donado 200 euros y Frank Blanco ha querido dar 800 euros . Por su parte, Marta Peñate ha decidido no donar nada porque ‘’quiere ser madre y está todo muy caro’’ y Miguel Frigenti ha seguido a su compañera.

‘’Voy a donar de todo lo que he ganado en mi vida y de lo que voy a ganar de aquí a que me jubile, 10.000 euros’’, su donativo ha provocado los gritos en plató y sus compañeros no han podido hacer otra cosa que quedarse con la boca abierta.