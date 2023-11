Marta Peñate se defiende de las críticas por su charla con Pilar Llori: "Yo fui a la casa a decirle ciertas cosas"

Marta Peñate ha acudido a la casa de Guadalix de la Sierra para confrontar a Pilar Llori y hacerle ver que no debe quedar como "una despechada" porque Luitingo la haya dejado, así como para transmitirle que Jessica Bueno "no es la causante de todos sus males" y que no debe responsabilizarla de sus problemas sentimentales.

"Yo fui a la casa a decirle a Pilar ciertas cosas que opino: que se desobsesione de Luitingo y Jessica, que Jessica no tiene culpa de nada y que haga su concurso. Hay cosas que me gustan de Pilar y cosas que no. Pero tampoco voy a desestabilizarla. Lo siento", ha comentado la finalista de 'Supervivientes' en el antiguo Twitter, dejando claro que no quiso acabar con la serenidad de Pilar en ningún caso, pero que sí que sentía que debía ser sincera con ella y dejar clara, sin herir, su opinión acerca de su actitud en esta segunda etapa en la casa de Guadalix de la Sierra.