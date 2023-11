Irene Rosales hace un alegato a favor de Jessica Bueno: "A su hijo Fran le haría muy feliz que ganara"

"Quiero que se quede una semana más en la casa de Guadalix. Ya estamos en un momento en el que el apoyo es súper importante, sobre todo para poder llegar a la final y en este caso para que Jessica gane porque quiero que gane ella", ha manifestado Irene, que a continuación daba las razones por las que quiere que la ex de su marido se alce con la victoria: " Sus hijos, y en especial Fran, estarían enormemente felices y orgullosos , así que por favor os pido que la apoyéis".

Con estas palabras, la que fuera concursante de 'GH Dúo' ha mostrado que su interés porque gane Jessica es hacer feliz a Fran Rivera Bueno, el primogénito de su marido al que conoce desde que es prácticamente un bebé - ahora ya es un preadolescente de once años - y al que quiere como un hijo más (ella tiene dos hijas con el hijo de Isabel Pantoja, Ana y Carlota).

"No me gusta tener que nombrar a ninguno de los otros concursantes, pero sí que es cierto que yo votaría para que saliese de la casa Pilar Llori y de esta manera poder apoyar más a Jessica para que siga disfrutando de su concurso. No quiero decir nada en contra de los otros concursantes, pero sí que tengo que decir que Jessica es mi ganadora y que tiene todo mi apoyo", ha concluido Irene Rosales a través de sus stories de Instagram.