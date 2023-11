Pilar Llori reacciona ante las palabras de Marta Peñate y pierde 2.000 euros del premio final: "Jessica no es la culpable de tus males"

La colaboradora le ha recalcado que abra los ojos y que no se obsesione: "No puedes pedir empatía a Jessica cuando tú no la tuviste con la novia de Luitingo". Estas palabras hacían reaccionar a Pilar que no ha podido contenerse y aquí ha perdido los 2.000 euros del premio final: "¿Qué? No con la novia de Luitingo no, si me estás diciendo que tengo que dejar a Jessica a un lado no me digas a mí que yo no he tenido empatía con la novia de Luitingo. Yo creo que no he dicho que me liaria con Luitingo para joder a Jessica, eso no es verdad".