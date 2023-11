Laura Bozzo se emociona al ser salvada y molesta a su 'team' al no pronunciarse sobre la expulsión

Además, Lara Álvarez ha preguntado a Laura Bozzo sobre quién quiere que se marche en esta expulsión , si Jessica Bueno o Pilar Llori. "Las dos, ya no quiero que se vaya nadie. No puedo elegir a una, no quiero porque por el 'team' yo tendría que decir Jesica, pero con todas las cosas que han pasado no tengo la capacidad de que se vaya una u otra. Obviamente soy edl 'team' naranja hasta la muerte, pero no me pongas en esa situación porque en este momento estoy demasiado emocionada y no quiero opinar".

La presentadora ha querido saber la opinión de Pilar Llori sobre que Laura no se pronuncie: "Me parece un poco mal que haga eso porque ella tiene todo el rato a Álex en la boda, me parece un poco... si el 'team' es hasta la muerte, no sé, pero no me importa". "Yo pienso que una y la otra merecen estar aquí, no me parece correcto decirlo", ha vuelvo a explicar Bozzo.