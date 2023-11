Michael estalla con Albert ante los comentarios de Naomi: "¡Tienes que decir si estás o no de acuerdo!"

"No es normal tu modus operandi, lo hiciste la primera vez y lo vas a hacer una segunda", decía Naomi y Michael reaccionaba ante esto visiblemente cabreado: "Te pido por favor que no digas eso" . Y pedía que Albert se pronunciase sobre esto: "Ven por favor y vas a decir que por la noche viniste tú a saludarme".

Al ver que Albert no decía nada ante esto, Michael estallaba con Albert: "Lo ha dicho tu amiga Naomi, ¿tú estás de acuerdo? Tienes que decir si estás o no estás de acuerdo con lo que está diciendo ella". "¿Yo he dicho algo? Estoy callado, ¿por qué tengo que decir si o no?, reaccionaba Infante y no entendía que el italiano le pidiera esto: "Yo de este tema no quiero hablar".