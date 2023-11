El tremendo enfado de Naomi cuando Carmen Alcayde le cuenta lo que Laura Bozzo dice de ella a sus espaldas: "Han dicho que te crees la dueña de la casa"

Laura Bozzo, a Carmen Alcayde: "Dejamos bien claro en el 'team' que no se hacía nada sin consultar a todos..."

A Naomi Asensi le sienta mal que Carmen Alcayde no la defienda cuando el team azul la critica

Naomi Asensi se desahoga en el confe de 'Gran Hermano VIP': "Mejor sola que mal acompañada"

La relación de Carmen Alcayde con el equipo naranja no es ahora mismo la mejor dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Tampoco lo es la que tiene con Laura Bozzo, que el otro día rompió su alianza con la periodista en directo asegurando que se había cerrado un ciclo y que había visto cosas en la casa que antes no se había dado cuenta.

De poco vale que Michael le diga a Laura que Carmen la quiere un montón. "Yo a ella la adoro. Pero esto es un juego y en el juego hay gente que lleva 15 años colaborando y sabe qué reglas seguir...", aseguraba la presentadora peruana sobre el pasado de Alcayde. Y es que la división del team naranja ha sido total desde que el azar decidiese cómo iban a dormir los concursantes en las habitaciones.

Albert Infante les comentaba a todos los integrantes del team naranja que cada una tiene sus cosas, su personalidad y que todas vienen así de serie, que no pasaba nada y que "son cosas de la convivencia". Pero hay una cosa que no ha gustado nada a Laura Bozzo y tampoco a Naomi, y es que Carmen Alcayde pidiese perdón al team azul después de la discusión que tuvieron cuando Jessica Bueno escuchó todo lo que decían del team azul y saltó. "Dejamos bien claro en el team que no se hacía nada sin consultar a todos...", le recordaba Laura Bozzo.

"Mejor sola que mal acompañada"

Pero si hay un momento en el que ha estallado por los aires el team naranja ha sido cuando Carmen Alcayde le ha contado a Naomi que le había pedido perdón al team azul. "Han dicho que te crees la dueña de la casa y no se qué... Laura (Bozzo) también lo ha dicho", le ha señalado Alcayde. "¿Y tú te has quedado callada?", le ha preguntado Naomi. Esto le ha sentado muy mal a la valenciana, puesto que la periodista no había salido a defenderla y eso le dolía.