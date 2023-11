Susana Bianca compara su situación con la de Jessica Bueno: "Me hicieron lo mismo"

Jessica Bueno y Pilar Llori . Una de las dos será expulsada en el súper duelo de la gala de este jueves tras la salvación de Laura Bozzo . Sus fans se están volcando con ellas, así como sus familiares y amigos, que no paran de votar en la app de Mitele. Ese es el caso de Susana Bianca, que quiere que su amiga Jessica se salve para poder llegar a la final y convertirse en la ganadora de 'GH VIP 8'.

En ese discurso ha aprovechado para recordar que ella también tuvo muchos problemas con el 'team' naranja y, de paso, ha comparado la situación y el concurso de ambas: "Lo que están haciendo con ella las de la habitación naranja no tiene nombre. Yo lo sufrí muchísimo porque me hicieron lo mismo". Susana ha terminado su alegato diciendo que no va a dejar de luchar para que Jessica se convierta en la ganadora de esta edición de 'GH VIP': "Tienes todo mi apoyo, amiga, y te mereces todo lo bueno, te ayudaremos a que lo consigas".